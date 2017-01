Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Por primera vez en su historia, la banda de rock Caifanes tiene una edición especial en vinilo de su discografía completa remasterizada, la cual está disponible para sus fans a partir de este fin se semana.

El box set incluye cuatro LP del grupo: Caifanes, Caifanes 2, El silencio y El nervio del volcán.

Así como la iconografía de la banda en sus portadas originales y el emblemático EP de La negra Tomasa en pasta negra y un particular tamaño de 10”, todos fabricados en 180 gramos para lograr un sonido más nítido y cálido.

Desde abril de 2011, Caifanes mantiene a más de dos millones de seguidores, lo que la ha convertido en la banda mexicana de rock más importante de los últimos tiempos.

Varias generaciones podrán apreciar en formato vinil sus inmortales clásicos como Mátenme porque me muero, Viento, La célula que explota, Detrás de ti, Los dioses ocultos, Nubes, No dejes que, Ayer me dijo un ave y Antes de que nos olviden , por mencionar algunos.

Caifanes comentó que en este 2017 grabarán un nuevo álbum, el cual contendrá canciones escritas por Saúl Hernández y Diego Herrera, además de las ideas musicales del baterista Alfonso André y Sabo Romo.