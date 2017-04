Agencia

Los Angeles, E.U.- Como mexicana que reside en Estados Unidos, a Angélica Vale le ha tocado vivir en su propia piel la discriminación que sufren los latinos en la Unión Americana, situación que se ha agravado tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

“Nunca falta el señor ya viejito que te voltea a ver con cara de ‘yo soy más y tú eres menos porque no eres rubia como yo’ y señoras que te voltean a ver así con cara de ‘ah la latina esta’”, reconoce la actriz de 41 años a People en Español.

Sin embargo, el episodio más grave de discriminación lo sufrió hace apenas unas semanas en un aeropuerto de Los Ángeles cuando se disponía a tomar un avión rumbo a Miami.

Debido a que la actriz viaja mucho por motivos de trabajo, la compañía aérea le había obsequiado con un asiento de primera clase, por lo que le tocaba abordar antes que otras personas. “Entonces voy pasando y hay una pareja de viejitos americanos que se me queda viendo y me dice ‘y ¿usted está en primera clase?’ y le digo ‘sí’ y digo aparte porque mi compañía lo paga no por mí. Y le digo ‘sí, con permiso’. Y no me dejaron pasar nunca”, relata Vale con tristeza.

La hija de Angélica María tuvo que esperar a que la encargada del vuelo hablara con la pareja para poder subir finalmente al avión y viajar como tenía previsto.

“Yo no sé a quién le dio más vergüenza, si a la señora o a mí. Porque la señora estaba muy enojada de que yo abordara antes que ella”, relata Vale. “Las reglas no las hago yo. Yo viajo más que la señora por eso estaba preabordando cuando todavía no empezaban a abordar”, agrega.

A la actriz este tipo de situaciones le producen “pena” “porque debe ser gente muy traumada que sufre mucho y que no está preparada para el mundo de ahora”. Ante casos como este, la que fuera protagonista de la telenovela "La fea más bella", pide a los latinos ‘estar más fuertes que nunca’.

“Hay que estar más unidos que nunca. Fuerza, unión y con mensajes positivos”, concluye Vale.