La serie 'Star Vs. The Forces Of Evil' en su episodio 39 enseña a parejas gays y lesbianas besándose.

Agencias

LOS ANGELES.- La conservadora compañía estadounidense The Walt Disney Company terminó con el tabú y, por primera vez, incluyó un beso gay en sus personajes de la serie intantil animada Star Vs. The Forces Of Evil .

En el episodio 39 de la segunda temporada, emitido por Disney XD, titulado Just Friends, la protagonista Star Butterfly abre los ojos y se ve rodeada de parejas besándose. De pronto, una pareja homosexual resalta entre el resto y poco después aparecen dos mujeres compartiendo un beso.

El histórico momento televisivo marca el ingreso al mercado gay friendly de Disney y en el futuro una posible incorporación de una princesa LGTB, como se especula en la industria hollywoodense.

La derrama económica de la comunidad gay alcanza los 700 mil millones de dólares cada año a escala mundial.

Anteriormente en el mismo canal Disney XD se emitió Gravity Falls , una serie donde había una pareja de hombres (los policías del pueblo) y también había otra de mujeres en Good Luck Charlie, un programa de acción real.

Moana, la feminista de Disney

Independiente, apasionada y valiente. La princesa Disney se reinventa y desafía los roles de género en Moana, la historia de una joven polinesia que se embarca en un viaje por el Pacífico para cambiar el destino de su pueblo.

Sus directores y guionistas, John Musker y Ron Clements, pareja creativa de hecho en la factoría Disney que ha alumbrado títulos como The Little Mermaid, Aladdin o Hercules, dijeron que se trata de un personaje "diferente" a todo lo que han hecho antes.

"Nunca nos planteamos incluir una historia de amor, ella es una heroína en un filme de aventuras, una joven que emprende un viaje para salvar a su pueblo y que para ello se tiene que poner a prueba a sí misma y superar un obstáculo tras otro", apuntó Clements.

Así, Moana, la hija del líder de su aldea, aprende a navegar, a sobrevivir en el océano, a enfrentarse a peligrosos piratas con forma de coco o a terribles monstruos marinos. Su compañero de viaje, Maui, un semidiós del viento y el mar con aires chulescos, tampoco se lo pone fácil.

"Maui es un personaje real de la mitología de las islas", explicó Musker, "y casi todo lo que contamos de él forma parte de su leyenda: la magia de sus tatuajes, su capacidad para adoptar formas de distintos animales, era un personaje ideal y muy rico para la animación".