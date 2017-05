Agencias

CALIFORNIA, E.U.- Algunos aficionados de Marvel sufrieron cuando Walt Disney adquirió la compañía en el 2009, temerosos de que el ratón suavizara contenidos en la casa de las ideas. Otros fueron más positivos y se emocionaron ante las nuevas posibilidades para sus superhéroes favoritos: no nos referimos sólo a comics, cine y televisión, sino a su inminente inclusión en los parques temáticos, informa el portal web CinePremiere.

Pero el proceso fue más lento de lo que muchos esperaban, pues el estudio comenzó tibiamente por Hong Kong. Todo cambió hace apenas unos días con la inauguración de Guardians of the Galaxy: Mission Breakout! en Disney California Adventure. ¿Pero qué sigue para la creciente franquicia?

There's something Mighty hidden next to Guardians of the Galaxy #MissionBreakout. What could it mean? #staytuned #itsallconnected #HeroUp pic.twitter.com/P2vTv4miNy