LOS ÁNGELES, California.- Un documental ha causado controversia al afirmar que Herbalife en realidad funciona de manera ilegal. Betting on Zero es el nombre de la película, que este mes llegó al catálogo de Netflix, informa el portal web de Milenio.

La película, dirigida por Ted Braun, y muestra la lucha de Bill Ackman por exponer a esta empresa y las formas en que, según él, realiza sus fraudes.

"No es una dramatización. Es un documental de información seria. Y su mensaje es aún más visceral porque esta lucha que cautivó a Wall Street entre 2014 y 2015 no solo es real, sino que todavía está ocurriendo", describe la página oficial del filme a este proyecto.

El documental muestra el esfuerzo de Ackman, quien invirtió mil millones de dólares en una campaña para exponer a esta compañía naturista, combinado con testimonios de gente que está dentro de la empresa o ha trabajado con ella.

De acuerdo a las afirmaciones del millonario, Herbalife funciona con un modelo piramidal, una técnica de negocios que actualmente está prohibida, y "apunta de manera deliberada a las comunidades de bajos ingresos y de inmigrantes y les roba los ahorros de toda su vida".

Betting On Zero fue estrenada en el festival de Tribeca en 2016, donde ganó una mención especial del jurado a la investigación cinematográfica.

Su director, Braun, también estuvo a cargo del documental DARFUR NOW, que en 2007 recibió una nominación al Oscar. Además, fue nombrado en 2008 como uno de los 25 cineastas cuyo trabajo ha cambiado al mundo por la revista Movie Maker.

La respuesta

Herbalife salió a la defensa con un sitio promocionado donde asegura que este documental es un "infomercial con datos erróneos"

En primeras versiones de la página, también reporta que el propio Bill Ackman era uno de los productores del documental, dato falso que fue posteriormente editado, según reporta el sitio oficial de Betting On Zero.

El sitio creado para atacar la película, también afirma que sólo fue hecha para "manipular el precio de las acciones", de manera que los inversionistas pudieran sacar provecho.

Actualmente, Herbalife se encuentra bajo investigaciones por la Comisión Federal de Comercio (FTC) en Estados Unidos, y anunció que obligará a la compañía a reestructurar sus "operaciones de comercialización multiniveles".

Asimismo, informó que deberá pagar "$200 millones de dólares en concepto de resarcimiento para los consumidores afectados".

"Los hallazgos principales de Betting On Zero son prácticamente idénticos a lo que descubrió la FTC después de investigar a Herbalife durante varios años. Esto no es una coincidencia", afirman los realizadores de Betting On Zero.