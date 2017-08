Agencia

Estados Unidos.- En su nuevo documental, "Chris Brown: Welcome to my life", Chris Brown se sincera sobre la noche en que se involucró en un altercado físico con su entonces novia, Rihanna.

El incidente de 2009 llegó a los titulares después de que la policía recibiera un reporte hecho por Rihanna -y luego que una serie de fotografías bastante gráficas se filtraran tras el penoso incidente- y ahora ambos cantantes han hablado sobre su pelea privada que finalmente se hizo muy pública, informa E! Entertainment.

En agosto de 2012, Riri habló muy abiertamente sobre el tema con Oprah Winfrey en una conversación sobre su relación con Brown y cómo fue que ella logró perdonarlo. Y ahora, años después, el cantante le habla a sus fans en un clip nunca antes visto de su documental.

Brown explica que los problemas entre él y Rihanna empezaron cuando él admitió que tuvo relaciones sexuales con alguien que solía trabajar para él en el pasado, y que la revelación hizo que su relación se tornara amarga.

"Ella me odiaba. Después de eso, lo intenté todo. A ella no le importaba, ella ya no confiaba en mí después de eso. A partir de ahí, todo fue empeorando porque peleábamos, habían peleas verbales, peleas físicas también", compartió.

"Yo aún amo a Rihanna, pero solo seré honesto, nosotros peleábamos, ella me golpeaba, yo la golpeaba, pero nunca estuvo bien. Siempre llegábamos a un punto en que hablábamos al respecto como, ‘¿Qué ca** estamos haciendo?'".

Al discutir los incidentes que sucedieron después de una noche en la fiesta pre-Grammys de Clive Davis en 2009, Brown dijo que un problema previo en su relación luego salió a la luz.

Él le dice al público que la mujer con la que estuvo involucrado antes también estaba en la fiesta y se acercó a saludar a la pareja. Eso, por supuesto, no le cayó bien a la artista de Barbados. "Yo miro a Rihanna y ella está gritando, ella está llorando".

Después de una confrontación sobre la situación en el auto de Brown durante su camino a casa desde la fiesta, el rapero confesó que las cosas se pusieron violentas bastante rápido.

"Recuerdo que ella trató de patearme, pero luego yo realmente la golpeé. Con un puño cerrado, y se le rompió el labio. Y cuando lo vi quedé en shock, yo pensé como, ‘Maldición, ¿por qué la golpeé así?'", añade.

Y continuó diciendo: "A partir de ahí ella está escupiendo sangre en mi cara, me exaltó aún más. Es una pelea de verdad en el auto y estábamos conduciendo en la calle… Ella intentó tomar mi teléfono, para lanzarlo por la ventana".

Al final, Brown dice que se "sintió como un monstruo", después de la pelea y las consecuencias que estaban por venir.

Los dos revivieron brevemente su relación en 2013, incluso yendo juntos a los Grammys de ese año, antes de terminar definitivamente.