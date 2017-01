Milenio Digital

WASHINGTON, EU.- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra la actriz Meryl Streep, acusándola de ser una "lacaya" de Hillary Clinton, luego de que ella lo criticara en la ceremonia de los Globos de Oro.

"Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, no me conoce pero me atacó anoche en los Globos de Oro", escribió Trump en Twitter.

La actriz tres veces ganadora del Oscar condenó una imitación del presidente electo estadounidense de un reportero discapacitado durante un evento de campaña en 2015.

El domingo, con ocasión de la gala de entrega de los Globos de Oro, Streep criticó con dureza a Trump: "Este instinto de humillar, cuando es utilizado en una plataforma pública por alguien poderoso, afecta a la vida de todos".

Streep, al igual que gran parte de las estrellas de Hollywood, respaldó abiertamente a la rival de Trump, la demócrata Hillary Clinton, en la elección presidencial de noviembre pasado.

El republicano ganador de los comicios, que asumirá la presidencia el 20 de enero, escribió en Twitter que Meryl Streep "es una lacaya de la gran perdedora Hillary".

El tuit fue la segunda respuesta pública del magnate a la actriz. Más temprano, Trump dijo en una entrevista telefónica con The New York Times que "la gente sigue diciendo que traté de burlarme de la discapacidad del reportero, como si Meryl Streep u otros pudieran leer mi mente, y yo no hice eso".

Crítica a Trump

Streep se refirió al incidente ocurrido en 2015, durante un mitin en Carolina del Sur, en el que Trump agitó sus brazos y arrastró las palabras en una aparente burla al periodista del diario The New York Times Serge Kovaleski, quien tiene una discapacidad física.

En sus comentarios en Twitter, el presidente electo reiteró que no intentó burlarse del reportero.

Sin nombrar a Trump, Streep usó casi todo el tiempo de su discurso de aceptación del premio a su carrera cinematográfica para criticar la conducta y las políticas del magnate inmobiliario neoyorquino, e instó a Hollywood a oponerse con fuerza a cualquier ataque y respaldar la libertad de prensa.

Al subir al escenario, Streep señaló: "Hollywood está lleno de extranjeros y foráneos , y si nos quieren correr a todos se van a quedar sin nada que ver más que futbol y artes marciales mixtas que NO son las artes..."

"La falta de respeto invita a la falta de respeto. La violencia incita a más violencia. Cuando los poderosos usan su posición para abusar de otros, todos perdemos", agregó.

La actriz se dirigió a la prensa a la que pidió manteare atenta de "cada atrocidad que hagan", y finalizó con una cita a Carrie Fisher.

"Como mi querida amiga, la recién fallecida Princesa Leia, me dijo una vez: 'toma tu corazón roto y conviértelo en arte'. Gracias.