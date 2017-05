Drake rompe el récord de Adele en los Premios Billboard

Agencia

Las Vegas.- El rapero Drake, de 30 años, fue el protagonista de los Billboard Music Awards 2017, entregados ayer domingo, al conseguir 13 de los 22 galardones para los que fue nominado. Así, arrebató el récord que ostentaba desde 2012 la británica Adele, con 12 premios en una sola edición.

Drake, ex novio de Rihanna, considerado el Artista del Año (Top Artist), mejor artista masculino y autor del mejor álbum de rap por "Views", bromeó al recoger uno de los galardones con el hecho de que la británica podría reelevarle en el futuro con otro récord. El músico hizo que todo su equipo subiera al escenario, en un espectáculo de tres horas de duración que contó con las actuaciones de Miley Cyrus, The Chainsmokers, Nicki Minaj e Imagine Dragons, informa el portal El País.

Foto: AP

Cher fue reconocida, a sus 70 años, con el premio Icono. La cantante y actriz, que no actuaba en los premios desde hacía 15 años, cantó en el escenario dos de sus temas más legendarios: "Believe" e "If i could turn back time".

Uno de los momentos más emotivos de la gala fue la conmemoración de los "20 años de My heart will go on", la canción que lanzó al estrellato internacional a la canadiense Celine Dion. La cantante, con un vestido blanco de Stephan Rolland, se mostró especialmente emocionada con la ovación que recibió.

Chris Cornell, guitarrista y vocalista de Soundgarden, Audioslave y Temple of the Dog, fallecido la pasada semana, fue recordado por Dan Reynolds, líder de Imagine Dragons. "Chris Cornell, un innovador, un arquitecto musical, un pionero, un prolífico compositor, un filántropo", señaló. "Ahora que Chris se ha ido, su legado permanecerá. Mostramos nuestros respetos y amor a su familia", añadió Reynolds, que además pidió un minuto de silencio.

Entre los galardonados también estuvo Beyoncé, ausente de la ceremonia por su avanzado estado de gestación, obtuvo cinco trofeos; el dúo Twenty One Pilots, cuatro, y The Chainsmokers, una de las grandes sorpresas del 2016, obtuvo tres reconocimientos.