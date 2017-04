Agencia

Ciudad de México.- Tras ser diagnosticada con cáncer y como parte de ese duro proceso, la actriz Edith González tuvo que rapar su cabellera y para demostrar que es una mujer fuerte y que no se deja vencer fácilmente, posó para la revista Quien por primera vez, sin su rubia cabellera, informa Telemundo.

“Quiero que Constanza vea a una madre valiente. No le he ocultado nada sobre mi enfermedad: ella sabe que el poder está dentro de ti”, dijo la actriz.

La protagonista de telenovelas como “Eva la trailera” y “Doña Bárbara” aseguró: “Lo que no saben es que yo soy Edith: que no me voy a vencer”, probando una vez más su buena actitud y fortaleza ante esta enfermedad.

Cuando las cosas salen del alma... cuando las cosas son.... cuando eliges tu camino y cuando encuentras con @quiencom compartirlo! Cuando asumes #misuerteesladelsicario #cuandotocatoca y #simplementesonries #mivida #mirumbo #mitiempo #mihistoria @quiencom gracias Una publicación compartida de Edith Gonzalez Lazo (@edithgonzalezmx1) el 25 de Abr de 2017 a la(s) 10:27 PDT

En agosto del año pasado, le detectaron a la actriz tejidos cancerosos en la zona del abdomen, por lo que tuvo que ser intervenida.

A pesar de eso, aseguró durante su nombramiento como una de las 31 mujeres más amadas en marzo, que no se toma en serio la enfermedad, sino "los tratamientos, la cura y la ciencia" para sanarse, informa Milenio.

Antes de esto, González había usado peluca durante sus apariciones en público, por lo que ésta es la primera vez que se deja ver al natural.