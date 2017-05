Agencia

Ciudad de México.- Hasta hace hace unos años sólo se tenía acceso a la parte glamurosa de los artistas –esa que muestran en alfombras rojas y grandes eventos–, pero de un tiempo para acá eso ha cambiado. Con la irrupción de las redes sociales, las celebridades se han ido acercando cada vez más al público.

Eiza González, que desde hace unos años se abre camino en Hollywood, ha sido una de las últimas celebridades –tras Elizabeth Gutiérrez, Ximena Duque y Sherlyn, entre muchas otras– que ha decidido mostrarse al natural a través de las redes sociales, informa el portal de Peopple en Español.

El pasado fin de semana, la protagonista juvenil de la telenovela "Amores verdaderos", sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram una imagen en la que aparece sin una gota de maquillaje.

tanned and no make up all day every day Una publicación compartida de E$ (@eizagonzalez) el 29 de Abr de 2017 a la(s) 4:07 PDT

“Bronceada y sin maquillaje todo el día, todos los días”, escribió Eiza en el pie de foto.

Los fans de la cantante de 27 años quedaron impresionados con el resultado y así se lo hicieron saber: “De las pocas que luce muy linda al natural, incluso más linda que con maquillaje”, expresó una de sus seguidoras.

“Me encantó verte sin maquillaje, te ves muy linda”, comentó otra persona.

Sin embargo, no todos fueron comentarios positivos. Algunos no dudaron en echarle en cara sus operaciones estéticas, entre ellas una de nariz que la propia Eiza reconoció en su momento. “Digamos que muy natural no, por tantas operaciones estéticas”, escribió una seguidora.