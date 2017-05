Eiza González habla sobre su romance con Liam Hemsworth

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Ahora que Miley Cyrus y Liam Hemsworth gritan a los cuatro vientos su amor, los medios de comunicación de Estados Unidos recordaron la aventura que tuvo el galán de Hollywood con Eiza González. Esto provocó que durante un evento, le cuestionaran a la actriz qué fue lo que verdaderamente tuvo con el artista, informa Televisa Espectáculos.

En entrevista con la revista Latina, la sensual mujer indicó que no tiene nada que decir al respecto y menos de la actual relación del hermano de Chris Hemsworth. "Nunca hablaría de eso. Me concentro en mi trabajo, eso es lo que realmente importa", precisó la protagonista de telenovelas.

Con respecto a si ella también se enamorará pronto, Eiza González precisó que está abierta a encontrar una persona especial. "Estoy buscando el amor como cualquier otro ser humano. He estado viendo a mucha gente y viendo lo que me gusta y lo que no me gusta, definiéndome como persona", comentó.

El amorío del novio de Miley Cyrus y Eiza González se dio en 2013, luego de que la cantante y Liam Hemsworth se separaron. La mexicana fue captada besando apasionadamente al galán en un bar y posteriormente en su casa de Los Ángeles, California; aunque tuvieron pocas apariciones juntos, se dijo que fue un apasionado y muy breve romance.