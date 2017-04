Dos meses después de que su película Moonlight fuera revelada en el último minuto como la verdadera ganadora del Oscar, el director Barry Jenkins dice que está listo para trabajar.

A través de información publicada en el portal de noticias de Milenio.com, se informó: "Vives toda tu vida no por ese momento sino para tener una carrera, así que tengo una carrera ahora y seguiré con ella", dijo Jenkins el jueves en el estreno en Los Ángeles de la serie de Netflix Dear White People.

Para reponer energía después de los Oscar, Jenkins se fue todo un mes a México.

También te puede interesar: ¿Ya viste Guardianes de la Galaxia? ¿Qué personaje es tu favorito?

"Fui a las ruinas mayas de Uxmal y fue increíble, algo impresionante. Crecí en Miami y a 90 minutos de Miami en avión están esas pirámides, toda esa civilización, esa ciudad que existía antes de nosotros en Estados Unidos. Fue maravilloso", dijo. "Es lo mejor que puedes hacer después de ganar un Premio de la Academia".

Jenkins dirigió un episodio de Dear White People, que revisa las relaciones entre diferentes razas y temas de identidad en un campus universitario, justo cuando abogaba por Moonlight la temporada de premios de Hollywood.

"Sólo tuve 10 días libres en los que dirigí este episodio. Fue muy agradable, fue una experiencia muy agradable", dijo Jenkins sobre su participación en la serie basada en una película homónima de 2014.

Jenkins trabaja ahora en una adaptación de la novela galardonada con el Pulitzer The Underground Railroad.

Tras pasar a la historia como el director de la película que no fue anunciada correctamente como ganadora en los Oscar en una confusión con La La Land, Jenkins dijo que se mantiene en contacto con el elenco de Moonlight y los asesora sobre posibles proyectos en Hollywood.

"Me llaman para hablar sobre las opciones que tienen y las decisiones que toman", dijo Jenkins. "Mahershala (Ali) tiene una bebé así que no lo he visto mucho, pero todos somos familia. La gira de 'Moonlight' ha terminado, pero la familia continúa".

Moonlight le valió un Oscar a Ali como mejor actor de reparto y se llevó el Premio de la Academia a mejor guion adaptado.