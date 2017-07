El tercer hijo de los West Kardashian ¡ya está en camino!

Agencia

Ciudad de México.- Según informa la publicación ‘US Weekly’, la madre sustituta de esta pareja ya tiene tres meses de embarazo. Aunque la noticia de la probabilidad de que Kim rentara un vientre salió apenas en mayo, al parecer la decisión ya estaba más que tomada desde meses antes.

De igual forma, esta revista afirma que Kim y Kanye eligieron a una mujer de San Diego, California, que se encuentra en los últimos años de sus veinte. La feliz pareja le pagará la cantidad de 113 000 dólares, o sea, aproximadamente dos millones de pesos, cifra que se dividirá en 10 cuotas mensuales.

También habló de todas las condiciones que tanto Kim como Kanye le exigieron a la madre sustituta: No consumir alcohol, no fumar, no consumir drogas, no utilizar jacuzzi o sauna, no consumir pescado crudo y no manipular cajas de arena para gatos, pues sus desechos pueden producir una infección conocida como toxoplasmosis.

Foto: Instagram

¡Todo indica que North y Saint tendrán un hermanito!