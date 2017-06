¡Una más! Eleazar Gómez es acusado de violencia física y verbal

Agencia

MÉXICO.- Vanessa López, ex novia de Eleazar Gómez acusó al actor de violencia y maltrato físico. Aunque no quiso dar detalles de las agresiones de las que fue víctima durante sus últimos meses de noviazgo, la joven aseguró que en alguna ocasión tuvieron una discusión y llegó la policía. "Una vez peleamos en una cafetería y llegó la policía, y obviamente teníamos miedo que se hiciera escándalo, pero son cosas que al parecer a él no le importaban, si él estaba enojado lo demostraba”, informó el portal Quién.

"No había querido decir nada porque no sabía qué consecuencias me podía traer y además he recibido amenazas por parte de él y bueno también sirve que toda la gente sabe que si algo me pasa es responsabilidad de él. Porque la violencia contra la mujer es algo que no se puede callar y algo que no es justo y sí fue una relación con mucha violencia física (y) agresión verbal", comentó en entrevista.

Vanessa confirmó que al inicio de su relación sentimental todo era color de rosa, el actor era muy lindo con ella y no niega haber vivido cosas increíbles junto a él, pero en los últimos meses los problemas comenzaron. De acuerdo con la narración de la joven, la pareja también llegó a protagonizar varias peleas de las que vecinos fueron testigos.

La modelo originaria de Sonora aseguró que ella puso punto final a la relación tras darse cuenta del riesgo que corría a su lado y señaló que sigue recibiendo amenazas y llamadas intimidantes de parte de su ex. "Cuando empezaron los problemas creo fue a partir de los dos últimos meses, y yo decidí poner un alto cuando vi que las cosas se pusieron muy feas y cuando su agresión ya era mayor. Yo dije: ‘hasta aquí’”.

Acciones legales

Vanessa detalló que aunque no emprendió acciones legales, sus padres ya han insistido al actor que deje de buscarla. De acuerdo con el periodista Alex Kaffie, la joven relató fuera de cámaras que el actor tuvo la intención de ahorcarla.

El romance de Eleazar y Vannesa terminó hace apenas unas semanas y él ya ha iniciado una relación con otra modelo de nombre Elia Ezrré, quien es supuesta amiga de la sonorense.

"Estoy bien, me siento libre, de verdad que estoy hasta progresando en mi vida personal, porque ya no tengo esa relación tan tormentosa, y bueno, tantos malos tratos que ya no aguantaba. Yo espero que esta sea la última vez que tenga que hablar al respecto y que esto ya acabe aquí. Y de hecho agradezco a la chava, así haya sido mi amiga, mi conocida, mi prima, mi hermana, lo que haya sido mío le agradezco que haya llegado a cubrir ese lugar en el que yo estaba sufriendo mucho”, finalizó. Habrá que esperar si Eleazar decide hablar al respecto de las acusaciones que ha hecho contra él su ex.