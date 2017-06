Eleazar Gómez estrena romance con la amiga de su ex

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La vida amorosa de Eleazar Gómez siempre ha dado mucho de qué hablar, ya que ha negado romances con sexys mujeres como Danna Paola y ahora vive una polémica, debido a que comenzó una relación una semana después de terminar con Vanessa López, quien aseguró que era amiga de la nueva pareja de su ex, informa Televisa Espectáculos.

En entrevista con el programa Hoy, la joven precisó que fue ella la que terminó con el actor y que no le afecta que él ya tenga nueva novia, porque es su vida y no le interesa. "No tiene caso que mencione por qué terminamos. No es nada de que me puso el cuerno, no es nada de que la chava me traicionó", aseguró la sexy mujer visiblemente afligida.

Vanessa López también fue cuestionada sobre si terminó con Eleazar Gómez por su supuesto carácter agresivo y se limitó a decir que la prensa debe juzgar. Sin embargo, no quiso opinar acerca de la nueva relación que tiene el galán y por la cual lo atacaron en redes sociales, ya que lo llamaron: "mujeriego" y "sinvergüenza".

Y es que el artista no dudó ni un segundo en compartir en su cuenta oficial de Instagram románticas fotografías junto a su sexy y nueva novia, de quien se desconoce la identidad. Cuando la reportera trató de acercarse al actor para saber por qué terminó con Vanessa López y para cuestionarlo sobre su pareja, él emprendió la huida.