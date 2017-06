¿Elizabeth Gutiérrez cambia a William Levy?

Agencia

MIAMI.- Al parecer William Levy estuvo muy pendiente el pasado jueves de la participación de Elizabeth Gutiérrez en el programa de televisión El gordo y la flaca (Univision). Conocedor de la buena relación que existe entre su pareja y Raúl de Molina, el carismático presentador del espacio, el actor decidió aprovechar la ocasión para hacer gala de su gran sentido del humor y de paso reírse de los chismes que insisten en separarlo de la madre de sus hijos tras la revelación de Jacky Bracamontes en su libro autobiográfico ‘La pasarela de mi vida’.

Para ello, el que fuera protagonista de la telenovela Sortilegio (2009) compartió una imagen a través de las redes sociales en la que se puede ver a Gutiérrez en actitud comprometida con ‘El Gordo’ mientras él los observa como si los hubiera descubierto. Obviamente se trata de un montaje.

“Esta es la razón por la que no estamos juntos. Antes que lo digan en la prensa se los confieso”, escribió el galán de 36 años junto a la instantánea.

“Seguro me viene con la excusa de que me confundió”, agregó un bromista Levy.

El gran sentido del humor que demostró tener Levy al compartir esta imagen fue muy aplaudido entre sus seguidores.

“Es que fueron separados al nacer y Eli se confunde”, comentó entre risas una de sus fans.

“No William, no lo digas ni en broma. No podría verla con nadie más”, escribió otra persona.

Lili Estefan, la presentadora de 'El gordo y la flaca', tampoco pudo resistirse a comentar.

William y Elizabeth

“Creo que estás loco. No paro de reírme. Sí, la pobre, perdónala que ella se confundió, pero al final no te atormentes que Raúl no puede con esa mujerona”, dijo.

Afortunadamente todo forma parte de una broma y William y Elizabeth siguen juntos y más felices y unidos que nunca.