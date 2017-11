Esposa de Ellen DeGeneres acusa a Steven Seagal de acoso

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Otra denuncia por acoso sexual pesa sobre Steven Seagal. Esta vez fue Portia de Rossi quien se animó contar el terrible episodio que le ocurrió con la estrella de películas de acción.

"Mi última audición para una película de Steven Seagal ocurrió en su oficina", escribió la actriz en su cuenta de Twitter. "Él me dijo cuán importante era tener química por fuera de la pantalla, mientras me sentaba encima y se bajaba la cremallera de su pantalón de cuero. Yo huí y llamé a mi agente, quien despreocupada me contestó: 'Bueno, no sabía que no fuera tu tipo'".

También te puede interesar: Kevin Spacey queda fuera de película en el último minuto

De Rossi ha participado en series como Ally McBeal, Arrested Development y Santa Clarita Diet, entre otras. La actriz es la esposa de la comediante y presentadora de talk show Ellen DeGeneres.

La estrella contó que el actor la invitó a hacer un ensayo en un hotel cuando ella tenía 23 años. Una directora de casting le aseguró que Seagal quería revisar una escena de la película Furia salvaje.

Con información de: Infobae