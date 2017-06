Despiden a Pablo Montero por irresponsable

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Pablo Montero protagonizó un nuevo escándalo y es que cuando todos creían que se había comprometido con la telenovela "El Vuelo De La Victoria", el cantante volvió a hacer de las suyas por lo que quedó fuera del proyecto. La salida del actor fue confirmada por la productora Nathalie Lartilleux en el programa Hoy, informa Televisa Espectáculos.

En entrevista con la emisión matutina, la realizadora señaló que está muy sorprendida por la actitud que tomó Montero, ya que incumplió en todos los aspectos con la producción y que no podía darle algún tipo de preferencia. "Pensé que lo tendría al 100 % y me dejó colgada. No llegó todo un día de trabajo, y nada, pues lo tengo que cambiar ", declaró.

También te puede interesar: Boda con 'Chicharito' habría sido un error: ex novia

Nathalie Lartilleux detalló que habló directamente con Pablo Montero para decirle que quedaba fuera del melodrama, el cual protagonizaría con Paulina Goto. "Mira Pablo no me vas a fregar el proyecto, en el que todos le estamos echando muchas ganas", fueron las palabras que dijo al artista, quien hasta el momento no se ha referido a su despido.

Con respecto a quién podría sustituirlo, la productora detalló que entre los candidatos están Andrés Palacios, con quien ya está en pláticas y espera que pueda concretarse su participación en el proyecto. En el programa Todo Para La Mujer de Maxine Woodside detallaron que Pablo Montero llegaba tarde diario y tenía una pésima actitud.