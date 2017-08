Eminem demuestra su odio a Trump en festival de música

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- De nueva cuenta, Eminem mostró su odio a Donald Trump en un festival estadounidense.

El rapero lideró a miles de personas para que expresaran su desaprobación al actual presidente de Estados Unidos en el Reading Festival, donde gritó la consigan "al cara… Trump", informa Milenio.

"No voy a pararme aquí y usar este escenario como una plataforma para ser político y no quiero causar controversia, así que no diré nombres", dijo Eminem a la mitad de su set. "Pero no puedo aguantar al cab… de Donald Trump".

La audiencia respondió emocionada y comenzó a corear, todos al unísono "Fu… Donald Trump".

Esta respuesta provocó que el cantante iniciara un canto. "Cuando yo diga 'Fu…', ustedes dicen 'Trump'", pidió Eminem a sus fanáticos, que no dudaron en seguir el juego.

Tras esto, "Lose Yourself" comenzó a sonar y el rapero también dedico este tema al mandatario estadounidense "porque tiene nuestro país bastante jo…".