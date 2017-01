Milenio Digital

CIUDAD DE MÉXICO.- Falta poco para el estreno de La Bella y la Bestia y Emma Watson compartió un nuevo póster de la esperada película.

En la imagen aparecen Bella, Bestia y todos los personajes en su apariencia humana, quienes debido a un hechizo fueron transformados en muebles de un imponente castillo.

El filme, que se estrenará el 17 de marzo, cuenta con las actuaciones de Emma Watson, como Bella; Dan Stevens, como Bestia; Luke Evans, como Gastón.

Así como Ian McKellen como Ding Dong; Ewan McGregor como Lumiere; Josh Gad como Le Fou y Emma Thompson como la Sra. Potts.

New poster for Beauty and the Beast! @beourguest pic.twitter.com/iE6YzVCKus