Agencias

ESTADOS UNIDOS.- Guardianes de la Galaxia Vol. 2 es una de las mejores y más divertidas películas del año. La producción de James Gunn protagonizada por Chris Pratt, Zoe Saldana, Bradley Cooper, Dave Bautista y Vin Diesel acaba de estrenar su versión de DVD, y a finales de mes, en concreto el día 30 de agosto, se presentará en Blu-Ray en español.

También te puede interesar: El siguiente 'Guasón', ¿será una 'ella'?

Para celebrar dicho estreno, y pedir votos para Groot en la pasada gala de los Teen Choice Awards, Marvel Studios ha publicado en su cuenta de Twitter un nuevo vídeo con imágenes del pequeño arbolito de adolescente, en concreto una versión extendida de la escena post-créditos de Guardianes de la Galaxia Vol. 2.

We vote Groot for a #TeenChoice award! @Guardians is on Digital today & Blu-ray Aug 22: https://t.co/8o924gM8Wk pic.twitter.com/70bK4QCuG0