Beyoncé y Eminem sorprenden con una nueva canción (audio)

Ciudad de México.- Eminem acaba de estrenar sencillo, acompañado por Beyoncé.

El dúo se unió para una emotiva balada nueva, que lleva por título "Walk on water". La canción comienza con la angelical voz de Beyoncé en el coro, diciendo que "camina sobre agua" pero que "no es Jesús", informa E! Entertainment.

Después de la introducción, Eminem habla sobre su vida y su carrera, rapeando sobre la presión que enfrenta para ser perfecto y superarse cada vez más.

Mientras sigue la canción, se cuestiona cómo alguien puede verlo como un dios y señala que todo, "es una fachada y es agotador".

"Queen B" termina la balada con un giro en el coro, y le pide al mundo que recuerde que los músicos (inclusive los más grandes), también son humanos.

"Camino sobre el agua, pero sólo cuando se congela / porque solo soy humana, como ustedes", canta. "He cometido mis errores, si solo supieran. No me deberían creer como me creen, porque me aterra decepcionarlos".

Este sencillo forma parte del rumorado nuevo álbum de Eminem, "Revival". Durante la semana pasada, él estuvo lanzando pistas sobre el proyecto en una página web falsa sobre drogas y con infomerciales médicos, presionando a los fans para que "aprovechen el momento", con una droga llamada "Revival".