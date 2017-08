Ve el primer tráiler de la temporada 4 de 'Black Mirror'

Agencia

España.- El guionista Charlie Brooker no quería ir con las manos vacías al Festival de Televisión de Edimburgo y ha aprovechado su paso por Escocia para presentar la cuarta temporada de "Black Mirror", que está pendiente de estreno en Netflix, y mostrar las primeras imágenes.

Una de las novedades es el fichaje de Jodie Foster para que dirija un episodio de la serie protagonizado por Rosemarie DeWitt y que llevará por título Arkangel, informa La Vanguardia.

Foster ya había mostrado su interés por la televisión con la dirección de episodios en "House of cards" y "Orange is the new black", mientras que su último título en cines como directora fue "Money Monster" (2016).

Aquí está el teaser tráiler y los implicados en la cuarta temporada de esta obra de culto sobre el futuro tecnológico que nos espera. En total debe tener 12 episodios pero el plan de Netflix consiste en estrenar primero la mitad, de aquí que solamente tengamos los datos de los seis primeros.