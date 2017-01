Milenio Digital

CIUDAD DE MÉXICO.- Falta muy poco para que dé inicio el año 2017, por lo que Netflix ya anunció cuáles serán sus primeros estrenos del nuevo año. Destaca "Una serie de eventos desafortunados", basada en los libros de Daniel Handler.

En el tráiler presentado por Netflix, tres hermanos que quedaron huérfanos se presentan ante su nuevo tutor, el Conde Olaf, interpretado por Neil Patrick Harris.

La compañía de streaming también estrenará películas como "El viento se levanta" y "Turbo". Además, anunció que ya se encuentra disponible "El club de las madres rebeldes", con Mila Kunis, mientras que como regalo anticipado de Navidad llegará "Qué culpa tiene el niño", con Karla Souza.

Te dejamos todos los estrenos:

Estreno estelar

Una serie de eventos desafortunados, temporada 1

Series

Ya disponible

American Crime, temporada 2

Fleming: The Man Who Would Be Bond

3 de enero

Shadowhunters: The Mortal Instruments, temporada 2

4 de enero

Downton Abbey, temporada 6

5 de enero

The Shannara Chronicles, temporada 1

6 de enero

One Day at A Time, temporada 1

13 de enero

Historia de un clan, temporada 1

17 de enero

DC's Legend of Tomorrow, temporada 1

18 de enero

You Me Her, temporada 1

20 de enero

Frontier, temporada 1

24 de enero

Terrace House: Aloha State, temporada 1 parte 1

27 de enero

Degrassi: Next Class, temporada 3

Películas

Ya disponible

El club de las madres rebeldes Qué culpa tiene el niño

El viento se levanta

Mercy

Hurricane Bianca

4 de enero

The Choice

6 de enero

A golpe de monedas

13 de enero

Clinical

14 de enero

Estar o no estar

15 de enero

Hermosa y peligrosa

20 de enero

Take The Ten

27 de enero

iBoy

Documentales y especiales

1 de enero

To Be a Miss

7 de enero

Depsea Challenge

10 de enero

Jim Gaffigan: Cinco

Kids

8 de enero

Tarzan And Jane, temporada 1

10 de enero

Somos las Lalaloopsy, temporada 1

18 de enero

Turbo

20 de enero

Voltron: El defensor legendario, temporada 2