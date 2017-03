A partir de marzo en adelante se estrenarán una gran cantidad de series protagonizadas por mujeres, como es el caso de 'Orange is the new black'. (Netflix)

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Netflix, la red de televisión por Internet que llega a más de 190 países y a más de 93 millones de personas, estrena a partir de marzo -Mes de la Mujer- series originales con féminas como protagonistas.

Las mujeres destacarán en las pantallas de los suscriptores con Girlboss, El Taller de Julie, Las chicas del cable y GLOW , comedia de 10 episodios de Jenji Kohan ( Orange is the New Black ), así como en nuevos capítulos de Grace & Frankie , Unbreakable Kimmy Schmidt y Orange is the New Black .

El taller de Julie llegará a la plataforma el 17 de marzo. Es protagonizada por Julie Andrews, quien da la bienvenida a siete jóvenes amigos y a los espectadores para aprender sobre las artes como danza, canto, actuación, pintura y más.

Britt Robertson estelariza Girlboss , en la que personificará a la emprendedora Sophia Amoruso en su camino para fundar Nasty Gal a partir del 21 de abril.

Las chicas del cable, ambientada en 1928, trata sobre cuatro chicas de orígenes diferentes que empiezan a trabajar como operadoras telefónicas en Madrid.

Blanca Suárez, Nadia de Santiago, Ana Fernández y Maggie Civantos llevarán al espectador por historias de celos, traición y amor desde el 28 de abril.

Estreno de Glow

GLOW producida por Jenji Kohan, se estrenará el 23 de junio y contará la travesía de siete mujeres para formar una nueva liga femenina de lucha libre en un mundo deportivo dominado por hombres.

El 24 de marzo se estrenará la tercera temporada de Grace & Frankie , estelarizada por Jane Fonda y Lily Tomlin, el 19 de mayo habrá nuevos capítulos de Unbreakable Kimmy Schmidt con Ellie Kemper y el 9 de junio llega la quinta entrega de Orange is the New Black .

Entre el nuevo contenido se encuentra 13 Reasons Why, a estrenarse el 31 de marzo, y nuevos episodios de Sense8 (5 de mayo), House of Cards (30 de mayo) y Stranger Things .

De acuerdo con un comunicado, Netflix presenta personajes femeninos que se caracterizan por ser honestos, complejos y entrañables con los que ese sector de la población se pueden identificar y le hablan a variedad de audiencias.

Queremos reflejar la experiencia humana completa en nuestra programación y poderosos personajes como Claire, Sheila o Piper contribuyen enormemente para lograrlo”, expresó Cindy Holland, vicepresidenta de contenidos originales la empresa comercial estadunidense de entretenimiento.

Es fundamental que las mujeres sean representadas en todas sus dimensiones y complejidad, y gracias a la libertad creativa que damos a nuestro talento para contar historias hemos encontrado esos personajes auténticos que nuestros miembros han llegado a amar tanto”, enfatizó Holland.