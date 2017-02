Milenio Digital

CIUDAD MÉXICO.- El Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA, por sus siglas en inglés) anunció a sus ganadores.

Esta premiación marca la última parada rumbo a los Oscar y suele ser un termómetro para predecir cuáles serán las ganadores de la estatuilla dorada.

Las contendientes fuertes fueron La La Land, Moonlight, Lion y Manchester By The Sea , que también compartieron méritos con producciones televisivas como Game Of Thrones o Stranger Things .

Aquí la lista completa de ganadores:

Cine

Mejor director de largometraje

Damien Chazelle - La La Land - Ganador

Garth Davis - Lion

Barry Jenkins - Moonlight

Kenneth Lonergan - Manchester By The Sea

Denis Villeneuve - The Arrival

Mejor director debutante

Garth Davis - Lion - Ganador

Kelly Fremon Craig - The Edge of Seventeen

Tim Miller - Deadpool

Nate Parker - El nacimiento de una nación

Dan Trachtenberg - Cloverfield Lane 10

Mejor director de documental

Otto Bell - The Eagle Huntress

Ezra Edelman - O.J.: Made in America - Ganador

John Kriegman & Elyse Steinberg - Weiner

Raoul Peck - I Am Not Your Negro

Roger Ross Williams - Life, Animated

Televisión

Mejor dirección de serie de drama

Los hermanos Duffer - Chapter One: The Vanishing of Will Byers de Stranger Things

de Ryan Murphy - From the Ashes of Tragedy de The People de O.J. Simpson

de Jonathan Nolan - The Original de Westworld

de Miguel Sapochnik - The Battle of the Bastards de Game of Thrones - Ganador

John Singleton - The Race Card de The People de. O.J. Simpson

Mejor dirección de serie de comedia

Alec Berg - Daily Active Users de Silicon Valley

de Donald Glover - B.A.N. de Atlanta

de Mike Judge - Founder Friendly de Silicon Valley

de Becky Martin - Inauguration de Veep - Ganador

Dale Stern - Mother de Veep

Mejor dirección de miniserie o película de televisión