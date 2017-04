Eva Longoria no está embarazada, sólo comió queso

Agencia

Ciudad de México.- Eva Longoria se pasea con su esposo Pepe Bastón por las playas de Hawái, donde disfrutan de las maravillas naturales, e incluso han paseado en traje de baño. Pero hay algo que llegó a oídos de Eva estos días, el rumor de un embarazo. Ella misma se encargó de aclarar esta versión y, por si fuera poco, lo hizo de una manera muy simpática.

Durante este viaje, los paparazzi han estado muy ágiles con su lente, y han captado a la actriz desde varios ángulos, dejando en evidencia un abultado vientre que levantó sospechas. Aunque prometió que no daría detalles de su paseo en redes sociales, Eva tomó Snapchat para hablar al respecto, informa el portal de ¡Hola!.

“Vi algunas fotografías mías, en un bote, realmente pasada de peso. Tengo que decirles que todo lo que hice fue comer queso…”, señaló, mientras reía, con el buen sentido del humor que la caracteriza.

Pero no todo acabó ahí, porque decidió entrar en detalles para que no quedara la menor duda. Y puso un poco de ingenio a su aparición en la red, utilizó un filtro de conejito que además le cambió la voz.

“Todo el mundo dice que estoy embarazada, pero no. Sólo soy intolerante a la lactosa… tengo que compartirlo porque toda mi familia me ha llamado para preguntar si estoy embarazada. Sí, me veo embarazada pero es por tanto queso en mi estómago…”, dijo en esta historia, a la que también agregó una etiqueta con la leyenda “gente, no estoy embarazada”.

Con estas palabras ha demostrado que es una mujer segura de sí misma. Ninguna de esas críticas le ha impedido usar bikini para tomar el sol y presumir sus curvas durante estos días.

Aunque manifestó su tristeza por estar a punto de terminar su aventura de vacaciones, se mostró feliz por todas las cosas que ha podido vivir en aquél paraíso.