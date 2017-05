Ex One Direction le ‘rompe el corazón’ a Camila Cabello

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Camila Cabello se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. Esta joven de 20 años está a punto de lanzar su primer disco como solista y recientemente reveló qué integrante de One Direction la hizo conmoverse hasta las lágrimas.

Durante una charla con Zane Lowe en el programa de radio Beats 1, la intérprete confesó su fanatismo por la agrupación de Harry, Liam, Niall, Louis y Zayn, a tal grado que manejaba una cuenta de club de fans en redes sociales, informa Televisa Espectáculos.

"Yo era una gran admiradora de One Direction. Hasta tenía una cuenta de Twitter sobre ellos. Eran la razón por la que probé suerte en The X-Factor", agregó.

Pero eso no fue todo. Camila señaló que la salida de Zayn de la agrupación musical fue un momento muy impactante en su vida, incluso la hizo llorar, ya que su partida significó el fin de una era, algo muy similar a lo que ocurrió con ella en Fifth Harmony.

Recordemos que Cabello decidió dejar la agrupación Fifth Harmony en diciembre de 2016 y después de hacer algunas colaboraciones por fin ha lanzado el video de su primer sencillo, "Crying in the Club", el cual forma parte de su disco titulado The Hurting, The Healing, The Loving.