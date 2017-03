Milenio Digital

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras ver las imágenes de Fernando Fernández, Consuelo Velázquez y María Victoria, entre otras; que forman parte de la colección que Carlos Ysunza Salgado donó a la Sociedad de Autores y Compositores de México, los recuerdos vinieron a la mente de Armando Manzanero.

El compositor compartió el viaje que por instantes lo llevó a recordar que “en el año 56 yo vine a México para ver cómo estaba el ambiente, si podía o no hacer carrera aquí. Y para 1957 ya estaba en esta ciudad…”, expresó el autor yucateco.

Sin cambiar la dirección de su mirada, incluso fijándola más en esos retratos que forman parte de su historia, luego de la convivencia que tuvo con los personajes de la música y la actuación que fueron captados por el fotógrafo, el autor continuó.

“Existía un café por la XEW, en la calle de Ayuntamiento, y ahí se juntaban Los Locos del ritmo y Angélica Maria, decían que eran los artistas de la nueva ola”, comentó Manzanero para seguir compartiendo sus vivencias.

“Y yo vivo esa época, en la que Abraham Izunsa (padre del donador) se encargaba de hacer todas las cosas grandes de la fotografía para los discos o para la publicidad, por eso que nos hayan dado este tesoro de imagen, porque aquí está la historia de toda la grandeza mexicana que hicieron los artistas a través de su actuación o de su música; es un verdadero honor”, destacó.

“Ver a Fernando Fernández en estas imágenes es muy bonito, con él tuve grandes momentos; al igual que con Marco Antonio Muñiz, que es un señorón, y el cantante más grande que ha dado México. Con Rafael de Paz nos daba clases de música los lunes, en una calle que hay a la vuelta de 'La W' y con Consuelo Velázquez, qué momentos más grandes viví con Consuelo”.

"Luis Demetrio me decía: 'Mira, tú tienes que llevarte con gente muy grande y muy talentosa para que les aprendas lo mejor', y así fue”, dijo el compositor al terminar el recorrido por la exposición que, en primera instancia, se mostró en la SACM, y en unas semanas se llevará al metro División del Norte y a las Rejas de Chapultepec, informó José Alfredo Jiménez Jr.

Descarta serie biográfica

Armando Manzanero descartó que se pueda realizar una serie biográfica con su historia, pues dijo que “mi vida es demasiada larga. Yo tengo recuerdos desde los seis años y ya tengo 82”.

Además comentó que en ese tipo de series “la gente quiere ver drama, sufrimiento, y yo tengo una vida muy hermosa, he viajado por todo el mundo, he tenido historias maravillosas y otras desastrosas, me he caído cien veces y me he levantado 102, pero no tengo tristezas, mi vida no es otra cosa que felicidad”, añadió el compositor.

Y por si no fueran razones suficientes para que se haga su bionovela, el yucateco, expresó: “Pero lo peor es que yo quiero mucho dinero y la gente que hace esas cosas paga mal”.