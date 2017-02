Agencias

VIÑA DEL MAR, Chile.- La agrupación argentina Los Fabulosos Cadillacs anunció que su presentación en la próxima versión del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar será un viaje a través de sus clásicos, informa Notimex.

En conferencia de prensa, el vocalista de la banda, Vicentico, reconoció que aún no tienen nada preparado para abrir la primera jornada del certamen que se realiza en esta ciudad, distante 120 kilómetros al noroeste de Santiago, aunque los clásicos serán un “número puesto” en la presentación.

Manifestó que este lunes, "cuando vayamos a probar sonido, vamos a armar el playlist, venimos tocando muy seguido y la banda está muy en forma y aceitada, entonces podemos tocar lo que nos parezca mejor en ese momento”.

“Lo que sí podemos asegurar es que siempre cada uno de los conciertos es importante. Así que por nuestro lado, va a ser un concierto muy potente, ojalá sea un show maravilloso”, añadió el cantante.

En relación a si tocarán canciones de su nuevo disco en su presentación en Viña, el cantante indicó: “sabemos que el Festival también es un programa de televisión, así que me parece que vamos a tocar los clásicos y muy poco de lo nuevo”.

“Tenemos todos los temas para tocar, vamos a elegir los más adecuados para mañana (lunes), y serán tres o cuatro nuevos que lo decidiremos en ese momento, creo yo”, añadió por su parte Flavio Cianciarulo.

Regreso de Los Cadillacs

En 2010, los Fabulosos debían participar en la última jornada de este certamen, pero los organizadores la suspendieron debido al terremoto de 8.8 grados Richter que afectó al país ese mismo día.

Entre risas de algunos de los presentes en la rueda de prensa, Vicentico puso el toque de seriedad al respecto y argumentó: “parece gracioso, pero no lo es, no me asusté tanto (con el terremoto), pero fue una situación desagradable”.

“Pero desagradable, no por no poder tocar, eso es un tontería al lado de lo que pasó la gente”, recalcó.

Este lunes es la primera jornada del Festival de Viña del Mar, en la que participarán Los Fabulosos Cadillacs y Los Auténticos Decadentes en la Quinta Vergara, donde se espera a unas 15 mil personas, como cada noche, hasta el cierre el próximo 25 de febrero.