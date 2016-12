Agencias

LONDRES, Inglaterra.- publicista del cantante George Michael dio a conocer hoy a través del sitio web de Excélsior, que el ex integrante de Wham! , falleció en su casa en Oxfordshire a los 53 años.

De acuerdo a sus palabras, Michael murió ‘tranquilamente y en paz’ en su casa y pidieron respeto para sus familiares.

Por su puesto que esta noticia conmocionó al mundo del espectáculo, ya que en este 2016 hemos sido testigos del fallecimiento de grandes figuras de la música, el cine, el deporte y más.

Tras el anuncio de la muerte de Michael, amigos, cantantes, actores y personalidades como Ellen DeGeneres, Ricky Gervais, Duran Duran, tomaron sus cuentas de redes sociales para expresar su sentir.

El actor y comediante, Ricky Gervais

Unbelievable.

RIP George Michael. — Ricky Gervais (@rickygervais) 25 de diciembre de 2016

La conductora Ellen DeGeneres

‘Acabo de enterarme de la muerte de mi amigo @GeorgeMichael. Era una persona brillante y talentosa. Estoy muy triste.’

I just heard about my friend @GeorgeMichael's death. He was such a brilliant talent. I'm so sad. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 25 de diciembre de 2016

La agrupación Duran Duran

‘2016- la perdida de otra alma talentosa. Nuestro amor y apoyo a toda la familia de @GeorgeMichael’.

2016 - loss of another talented soul. All our love and sympathy to @GeorgeMichael's family. pic.twitter.com/3h4xqEDXR9 — Duran Duran (@duranduran) 25 de diciembre de 2016

El músico Elton John

‘Estoy muy consternado. Perdí a un amado amigo, una alma amable y generosa y un artista brillante. Mi corazón está con su familia y sus fans.’

I am in deep shock. I have lost a beloved friend - the kindest, most generous soul and a brilliant artist. My heart goes out to his family, friends and all of his fans. @GeorgeMichael #RIP Una foto publicada por Elton John (@eltonjohn) el 25 de Dic de 2016 a la(s) 3:24 PST

Gloria Gaynor

‘Muy triste por escuchar acerca del fallecimiento de George Michael. Mis condolencias y oraciones para su familia, amigos y fans.’