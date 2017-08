¿El trap, el futuro del pop?, 'Farruko', asegura que sí

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- El rapero puertorriqueño Farruko dijo que mucha gente lo subestimó cuando ingresó al trap –subgénero de la música urbana- pero aseguró que "gracias a Dios nos ha ido súper bien" y vaticinó que hora muchos artistas pop se moverán a ese subgénero.

De acuerdo con información de Milenio Hey, Carlos Efrén Reyes Rosado, de 26 años, conocido por su nombre artístico como Farruko, señaló que artistas como Prince Royce, Enrique Iglesias y Shakira están ahora buscando colaboraciones con cantantes de trap.

El cantante hizo estas declaraciones durante un encuentro con medios de comunicación internacionales y locales que se dieron cita anoche en el teatro James L Knight Center, de esta urbe, para un concierto como parte de su gira TrapXficante por Estados Unidos.

Como prueba de su éxito, el auditorio ubicado en la Avenida Brickell para cinco mil personas lució lleno.

"Estoy muy contento y en un punto en mi vida que no me esperaba nada de lo que me está pasando. El trap es un movimiento que empezó igual como el reguetón, se está desarrollando, todavía está tiernito, y la gente lo está aceptando orgánicamente", apuntó.

Farruko, quien ha sido uno de los principales exponentes del trap, valoró como algo positivo que artistas del pop se hayan pasado al género urbano y que un cantante romántico como Luis Fonsi esté logrando tanto éxito con el reguetón gracias a "Despacito".

"Es un género con el que público se identifica, es bailable. Son otros tiempos y es un género en que el que se ve mucha colaboración con otros tipos de géneros y los artistas se mantienen más independientes", explicó.

Ya adentro del escenario, el cantante ofreció un espectáculo audiovisual lleno de pantallas, luces y efectos especiales, que pasó por el trap, reggaeton y hip hop.

Acompañado por el artista urbano, el cubano Jacob Forever, que es parte de su empresa Carbon Fiber, Farruko puso a bailar a sus miles de seguidores jóvenes con temas como "Viví mi vida", "Liberace" y "Don't Let Go", que toca el tema migratorio actual en Estados Unidos y que se incluyen en su nuevo álbum, TrapXficante, que será lanzado el próximo mes.

No faltaron las canciones como "Passion Whine", "Chillax", "Diabla", "Sunset", "Chapi Chapi" y "Hola Beba" y su más reciente "Krippy Kush" que tan sólo a una semana de lanzado se volvió viral en las redes sociales.