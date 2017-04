¿Ya sabes cuándo se estrena el episodio 9 de Star Wars?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Lucasfilm y Disney anunciaron la fecha oficial para el estreno del noveno capítulo de Star Wars.

La película llegará a cines el 24 de mayo de 2019, informó The Hollywood Reporter, lo que representa un cambio con respecto a los estrenos de sus otros títulos, informa Milenio.

Tanto The Force Awakens como Rogue One fueron estrenadas en diciembre, lo mismo que ocurrirá con el episodio VIII de la franquicia, The Last Jedi, programada para el 15 de diciembre.

Hasta ahora no se han dado más detalles de la cinta, excepto que el guion será escrito por Colin Trevorrow y Derek Connolly.

Trevorrow, quien además fungirá como director, trabajó anteriormente con Connolly para Jurassic World. Connolly, por su parte, fue el guionista de Kong: La Isla Calavera.