Salma Hayek cuenta como llevó a el mariachi al Festival de Cannes

PARÍS, FRANCIA.- Nadie podrá olvidar el video que circuló por todo internet en el que las figuras más representativas del cine mexicano, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, Gael García, Diego Luna y Salma Hayek, cantaban a todo pulmón junto a un mariachi en Cannes, como parte del festejo por el aniversario 70 del festival de cine en Francia.

De acuerdo con información del portal Quién, lo que pocos sabían es que la veracruzana fue la autora intelectual de este gran momento y fue ella misma quien lo reveló durante su aparición en The Late Show with Stephen Colbert.

Con la manera tan divertida de hablar que la caracteriza, Salma cuenta a Colbert que su esposo, François-Henri Pinault, pensaba que estaba “loca” al querer conseguir un grupo de mariachis en Cannes y además meterlos en esa cena tan elegante… ¡pero lo logró!

“Vi a cientos de grandiosas mentes de lo mejor del cine; diferentes generaciones y países y luego me di cuenta que al menos el 10% de ellos eran latinos y que la mayoría de ese porcentaje eran mexicanos y eran mis amigos. Sentí un gran orgullo, estaba muy conmovida, me volví ‘loca’”, por lo que le dijo a Pinault “necesitamos traer un mariachi esta noche, ¡es el 70° aniversario de Cannes!” a lo que él respondió “es un gran baile, es muy elegante… No podemos entrar con un mariachi” pero con la personalidad de la actriz, era obvio que eso no la detendría “le respondí: ‘Claro que sí podemos… y ¡sé como hacerlo! Vamos a traer también tequila y mezcal… Los haremos volar desde París”.

De Marsella a Cannes

Así que con la ayuda de su staff, Salma consiguió –a pesar de la dificultad con los boletos de avión- que finalmente viajaran desde Marsella a Cannes, al sur de Francia. Salma aseguró al presentador: “Estamos por todos lados (los mexicanos)… Hay unos mariachis muy talentosos en París”.

“Esperé a que algunas personas aburridas se fueran a casa (bromea) y de pronto entró el mariachi. Fue asombroso, estaban locos… Todos trataban de ser mexicanos, pretendían ser mexicanos y estar tomando tequila. Todos aparentaban ser mexicanos y cantar la música en español. Incluso vi a un europeo muy famoso cantando ‘cerveza, tacos, cajún, enchiladas, chiquita banana… El 70 aniversario se convirtió en una cantina!”, aseguró Salma para diversión de todos.

Por esto y más, Salma siempre logra robar el show a donde quiera que va, ¿no crees?