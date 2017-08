Fifth Harmony anuncia concierto en Monterrey

Agencia

Ciudad de México.- Fifth Harmony se presentará en Monterrey con su gira PSA Tour el 11 de octubre para interpretar sus mejores éxitos.

Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane Hansen y Lauren Jauregui, integrantes de la agrupación, prometen un gran concierto con música, luces y una producción de primer mundo en la Arena Monterrey, informa Hey Milenio.

La banda de chicas tuvo sus inicios en la segunda temporada del programa The X Factor en 2012, mientras que en 2013 Demi Lovato anunció a Fifth Harmony como artista que abrió su gira, siendo parte de 28 conciertos que hubo en Norteamérica.

A principios de 2014 el grupo empezó el proceso de grabación de su álbum debut para lanzarlo ese mismo año, llevando un sonido más maduro, más rhythmic, laidback y menos pop.

En marzo de 2014 Fifth Harmony reveló su primera gira por Estados Unidos y Canadá llamada 5th Times a Charm Tour y para enero de 2015 anunció las fechas de The Reflection Tour y lanzar al año siguiente la grabación de su segundo material discográfico 7/27.

"Work from Home", su primer sencillo, fue cuádruple platino certificado y ganó su primer top 10 en el Billboard Hot 100, alcanzando el primer puesto en las listas de Billboard Rhythm and Pop Songs, mientras que su segundo sencillo "All In My Head (Flex)" es platino certificado también.

Los éxitos de esas grandes cantantes han sido constantes y tras el tan esperado y más reciente lanzamiento de "Down" junto a Gucci Mane, en junio, Fifth Harmony ha demostrado ser el grupo más importante de powerhouse.

Su tema "Down" ya es número uno en 25 mercados en iTunes, con su debut de ventas más alto hasta la fecha, y desencadenó la histeria masiva en junio al salir al mercado.