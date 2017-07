Fifth Harmony anuncia su nuevo sencillo sin: ¡Camila Cabello!

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Sin duda alguna ha sido un año de altibajos para Fifth Harmony, quienes vivieron un dramático episodio tras la salida de Camila Cabello, aunque para la buena fortuna de sus fans, las chicas se han puesto nuevamente de pie y ya están preparando los últimos detalles de su nuevo disco, informó el portal de Televisa Espectáculos.

Según E!, Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane Hansen y Lauren Jauregui ya están por lanzar otro álbum, el cual destaca por ser el primero sin la voz de la guapa Camila.

La noticia fue revelada por Jimmy Fallon, conductor que invitó a la agrupación a su programa y aprovechó para dar a conocer que el disco se llamará simplemente Fifth Harmony.

Además informó que este trabajo homónimo estará disponible a partir del 25 de agosto, fecha en la que además de su primer sencillo “Down” con Gucci Mane, podremos escuchar más de la nueva etapa musical de la girl band acreedora a diversos premios y millones de discos en ventas.

Mientras que Fifth Harmony está por estrenar álbum, Camila Cabello está trabajando en su carrera como solista, de la que ya pudimos escuchar “Crying in the Club” y “Bad Things”, colaboración que realizó con Machine Gun Kelly.