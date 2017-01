Milenio Digital

CIUDAD DE MÉXICO.- El mexicano Rodrigo Prieto fue nominado a los Oscar en la categoría de Mejor Fotografía, gracias a su trabajo en la película Silence , de Martin Scorsese.

Prieto compite frente a Bradford Young por ( Arrival ), Linus Sandren, ( La La Land ), Greig Frases ( Lion ) y James Laxton ( Moonlight ).

Ésta no es la primera vez que Prieto hace mancuerna con Scorsese, a quien ha calificado de "perfeccionista". En el pasado, ambos trabajaron el The Wolf of Wall Street .

Se trata de la segunda vez que compite por el Oscar, pues en 2006 fue candidato por Brokeback Mountain , del director Ang Lee.

Ha competido también dos veces a los BAFTA, por Brokeback Mountain y por Babel, del también mexicano Alejandro González Iñárritu.

Prieto estudió en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) y ha ganado cinco veces el premio Ariel, otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, gracias a su trabajo en las películas Sobrenatural, Fibra Óptica, Un Embrujo, Amores Perros y Biutiful.

Los premios del sindicato de cinefotógrafos se entregarán el 4 de febrero, mientras que los Oscar se otorgarán el día 26.