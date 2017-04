Agencia

Bahamas.- Después de pagar entre mil 200 y 13 mil dólares por entrada, los asistentes de la primera edición - y probablemente última- del Festival de música Fyre Fest esperaban disfrutar de una experiencia única: escuchar música de la mano de grupos como Disclosure, Blink-182 o Migos, rodeado de famosas influencers y modelos del momento como Bella Hadid y un escenario tan espectacular como lo son las playas soleadas de las Bahamas, informa el portal Vanguardia.

Pero sólo al aterrizar, los espectadores se dieron cuenta de que no iban a disfrutar de “un momento cultural creado a partir de una mezcla de música, arte y comida”, tal y como les había prometido el organizador del festival, el rapero Ja Rule.

Early report is that many of the tents aren't assembled. Here's their tropical private island owned by Escobar! #FyreFestival pic.twitter.com/TNzBDbNAUJ — FyreFestivalFraud (@FyreFraud) 27 de abril de 2017

Según explicaron a medios locales varios asistentes de este evento que aspiraba competir con el exitoso festival Coachella, las “lujosas” tiendas estaban medio vacías y la comida estaba lejos de ser de calidad. El bar, sin cerveza y la gente paseándose por la zona en pijama.

En lugar de la experiencia más glamurosa del año, lo que se encontraron fueron tiendas de campaña para refugiados, escasez de comida y agua, nula organización, perros vagando por el recinto y montones de basura. Una auténtico caos, informa el portal Gizmodo.

Como es de esperar, después de la amarga decepción del primer encuentro, llegaron las quejas. El público del festival ha inundado las redes sociales criticando la mala organización. William N Finley, un periodista americano, se encontraba entre el público del festival. En su cuenta de Twitter el escritor ha retransmitido lo que ha sido Fyre Fest.

Por si fuera poco, Blink-182 -que iba a ser el cabeza de cartel del evento musical- canceló su actuación pocas horas antes de que iniciará el festival debido a la mala organización del certamen: “No vamos a actuar en el Fyre Fest en las Bahamas ni este fin de semana ni el que viene. Creemos que no disponemos de lo que necesitamos (en el festival) para ofrecer el concierto de calidad que siempre ofrecemos a nuestros fans”, publicaban en su cuenta de Twitter.

En su cuenta oficial de Instagram, red social en la que el festival ha centrado toda su promoción, los organizadores han respondido a la avalancha de críticas y quejas achacando el fracaso del festival a la inexperiencia: “los problemas de desarrollo que todo evento tiene en su primer año”.

Stuck at #fyrefestival trying to leave for the last 8 hours. barley any food or water or security or electricity pic.twitter.com/jHPMnJw5gx — Lamaan (@LamaanGallal) 28 de abril de 2017

Incluso, la cuenta oficial de Twitter de la isla ha publicado un comunicado en el que se disculpa por la controversia causada a raiz del Fyre Fest y se añade a “la extrema decepción” de los afectados. “Estamos muy decepcionados por como se han desarrollado los acontecimientos con el Fyre Festival”.

El público del festival ha firmado una queja oficial para que se les devuelva el dinero de la entrada antes de volver a casa y tras una experiencia que, seguro, no olvidaran jamás.