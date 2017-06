Agencia

MICHOACÁN, México.- El equipo del programa “Hoy” se encuentra de gira por el estado de Michoacán y una de sus conductoras principales, Galilea Montijo no ha perdido la oportunidad de convivir de cerca con sus fans. Con sencillez y agradecida por todo el cariño de sus seguidores, la guapa conductora compartió un emotivo video en su cuenta de Instagram, informa Vanidades.

En él se puede observar a una pequeña bastante emocionada, así que la guapa conductora la abraza fuertemente para tranquilizarla, al ver que la niña se encuentra bastante conmovida, le ofrece un regalo bastante significativo.

“Como agradecer este cariño tan sincero me llenan el alma de felicidad, ¡GRACIAS!”, escribió la conductora junto a la grabación. Rápidamente, los comentarios en dicha publicación no se hicieron esperar y sus seguidores aplaudieron el gran detalle que tuvo con la pequeña. Sin duda alguna, demostró su lado más sensible.