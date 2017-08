Hackers amenazan con filtrar último capítulo de Game of Thrones

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Tras más de seis años de seguir de cerca las tramas, muertes y conspiraciones de Game of Thrones, los seguidores (ya bastantes) de la serie más popular de los últimos años esperan con emoción el último capítulo, informó el portal Quién.

A unos días de su estreno, toda clase de teorías surgen en torno al destino final de los sobrevivientes, pero hay una que en verdad tiene preocupados a los productores y al canal HBO: el complot del hacker.

De acuerdo a información revelada de manera oculta al portal mashable.com, el colectivo de hackers conocido como Mr. Smith decidió hacer una amenaza final: o se les pagan los seis millones de dólares que piden, en formato Bitcoin, o liberarán el último episodio de la serie "lo más pronto posible".

Como prueba de que tienen en su poder el material, los hackers han enviado al portal las claves de las cuentas de HBO y Game of Thrones, demostrando con ello que tienen el poder para poner de cabeza al nuevo imperio de las series si no se cumplen las demandas.

''Los lanzaremos lo más pronto posible''

"Estén preparados para los últimos capítulos de Game of Thrones. Los lanzaremos lo más pronto posible", comentan en el comunicado enviado, en el que también mencionan que "tenemos acceso a varias plataformas de HBO en cualquier momento".

Ante las amenazas, HBO decidió responder haciendo referencia a su anterior comunicado en el que dejaban en claro que no están en negociaciones con los hackers y que no participarán del juego mediático de un colectivo que sólo busca llamar la atención y que, de acuerdo a la productora, solo cuenta con piezas sueltas de información y no con el último capítulo, como amenazan.