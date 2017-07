Agencias

ESTADOS UNIDOS.- Sin importar el género musical que se escuche, los nombres Kiss y Gene Simmons son un referente en la música mundial. La labor del israelí-estadunidense en el escenario, con sus armaduras de 18 kilos, al escupir fuego o volar por los aires, es un hito en el rock. Con esa autoridad, el bajista considera que en la época actual no hay dignos herederos de las bandas o solistas del pasado, informa el portal web Milenio.

Simmons expresa con voz pausada que hay una sola culpable de esa ausencia de ídolos: “Internet”. Vía telefónica, desde Los Ángeles, lamenta que los nuevos talentos no tengan la oportunidad de consolidarse en el gusto de millones de personas, como lo hizo él, al lado de Paul Stanley, Eric Singer y Tommy Thayer, o varios de sus colegas.

“Las bandas nuevas no tienen oportunidad alguna, porque la internet, las descargas y el intercambio de canciones las mataron. Los fans de ahora no pagan por la música, así que ese es el gran problema. Para las agrupaciones de siempre no es así, como nosotros (Kiss), U2 o The Rolling Stones, que ya tenemos audiencias cautivas, que llegaron gracias a nuestras canciones.

“Desde 1958 hasta 1988, son 30 años en los que estuvo Elvis, The Beatles, The Rolling Stones, Pink Floyd, U2, AC/DC, Metallica, Jacksons 5 y muchas bandas más, además de Madonna, David Bowie, Prince... toda esa propuesta. Pero desde 1988 hasta ahora, ¿quiénes son los nuevos Beatles? ¿Hay alguien? No”, asegura The Demon.

Con el propósito de que el público de nuestra época, tan demandante y apresurado, encuentre una expresión en la que se sienta importante, apuesta por seguir disfrutando de su faceta en solitario con el concepto Gene Simmons & His Band, que le ofrece una libertad que no había experimentado.

“Me da la oportunidad de hacer algo que nunca pude con Kiss: tener una fiesta de la que todo el mundo es parte. Durante los conciertos interpreto canciones que nunca había podido, como ‘Charisma’, uno de nuestros referentes, ‘Wall of Sound”, así como piezas de Asshole, mi disco como solista. También hay algunos números de blues como ‘Boom Boom’ de John Lee Hooker.

“Tocaremos canciones más oscuras, pero también los hits. Es una experiencia distinta, porque con Kiss es un show de gran producción y nadie en la audiencia puede subir al escenario, no es seguro. Ahora los fans son igual de importantes que el concierto y podrán subir a cantar con nosotros”, promete Simmons.

Con más de 30 recitales en su haber, de acuerdo al propio músico, llegará a la CdMx el 30 de octubre para ofrecer este energético espectáculo.

La capital de la República mexicana, comparte Gene, es uno de los sitios más trascendentales en su carrera de más de 45 años y que lo llevó a ser incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2014.

“Es muy emocionante, porque la Ciudad de México ha sido uno de los lugares más importantes para nosotros, he ido a lo largo de 40 años y probablemente tengo algunos hijos por ahí dando vueltas. Además de la rica comida, la historia y las bellas mujeres. Es una gran emoción poder regresar”, finalizó el músico.