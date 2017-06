Agencias

MARGATE, Inglaterra.- Gorillaz presentó su álbum Humanz en concierto durante el festival Demon Dayz que se realiza en Dreamland, Margate, Inglaterra, informa el portal web de Milenio.

Después de estar siete años alejados de la escena musical, la agrupación regresó con su nueva producción discográfica en vivo.

Este material fue producido por Gorillaz, The Twilight Tone of D / P y Remi Kabaka, y se grabó en Londres, París, Nueva York, Chicago y Jamaica.

Murdoc Niccals (bajo), Noodle (guitarra), Russel Hobbs (batería) y 2D (voces) son acompañados de una alineación estelar: Jehnny Beth (Savages), Danny Brown, Benjamin Clementine, De La Soul, D.R.A.M., Peven Everett, Anthony Hamilton, Grace Jones, Zebra Katz, Kelela, Mavis Staples, Vince Staples, Popcaan, Pusha T, Jamie Principle y Kali Uchis, entre otros.

El director Jamie Hewlett realizó un film animado en el que incluyó cuatro temas de Humanz: "Saturnz Barz", "Ascension", "Andromeda" y "We Got The Power".

El disco contiene 14 temas que están disponibles en versión CD, vinyl y digital.

La participación de la banda en el Demon Dayz Festival fue de las 15 a las 17:30 horas, donde hicieron un recorrido por lo mejor de su repertorio, mezclado con los nuevos temas.