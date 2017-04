¿Gossip Girl regresa? ¡Blake Lively te lo cuenta!

Agencia

CALIFORNIA.- La exitosa serie Gossip Girl llegó a su fin en el año 2012 y desde entonces los fans piden un regreso tipo el de Gilmore Girls o Fullhouse. Por todo esto, hoy Blake Lively aclara si haría nuevamente el programa de televisión.

"No lo sé... ¿Por qué no?... Es una serie de "depende". ¿Haría otro show de siete años? No, es muy duro trabajar ahora que tengo a mis bebés. No quiero estar lejos de ellos mucho tiempo. Pero algo que he aprendido en la vida es que nunca digas nunca", declaró a Variety.

Asimismo, la actriz que le dio vida a Serena Van Der Woodsen, agregó: "Me gusta ser miembro de la audiencia... Sólo estaría en una serie que realmente quisiera ver".

No sabemos qué es lo que va a pasar, lo cierto es que la guapa mamá no niega rotundamente dicha posibilidad, así es que podriamos esperar un reencuentro.