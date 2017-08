Agencia

Ciudad de México.- La ochentera saga de los "Gremlins" tendrá una tercera parte. El guionista de la película original, Chris Columbus, ha confirmado en una entrevista con Slashfilm que ha escrito el guión para la tercera entrega de las historias y que el proyecto está en desarrollo en Warner Brothers.

Columbus dice sentirse "muy orgulloso del guión" y ha explicado que es "enrevesado y oscuro ante todo". "Estamos en conversaciones presupuestarias para ver cuando empezamos a rodar, pero he querido volver a la sensibilidad de la primera película. He descubierto que era fácil para mí caer en ese espíritu al empezar a escribir, así que espero que podamos ver la película pronto", indicó, según informa The Huffington Post.

La película, por lo tanto, recobrará el tono macabro que tuvo la cinta original, con los asesinatos llevados a cabo por los pequeños monstruos. "Habrá muchas muertes", ha asegurado Columbus sobre su guión.

El guionista también ha respondido a la preocupación de muchos fans sobre la manera de dar vida a los gremlins con tecnología virtual: "El CGI nos permitirá hacer que los muñecos cobren vida un poco más fácilmente".