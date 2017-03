Agencia

LOS ÁNGELES.- The Black Eyed Peas regresarán, pero no como te lo imaginas. La banda anunció que ahora trabajan en una novela gráfica creada por ellos titulada Masters of the Sun - The Zombie Chronicles.

De acuerdo con información del portal Milenio, la historia narrará cómo un dios ataca la ciudad de Los Ángeles y convierte a sus habitantes en zombies. Un fan del hip hop, Zulu-X, y todo su equipo aprovecharán la situación para derrocar a un antiguo reino, reportó Entertainment Weekly.

También te puede interesar: Eugenio Derbez 'le roba el corazón' a una estrella de Hollywood

El grupo hizo equipo con Marvel para terminar de desarrollar este proyecto.

"The Black Eyed Peas y yo hemos empezado un nuevo viaje", aseguró will.i.am, líder del grupo y el encargado de la escitura. "Hemos trabajado en esta historia original por años y asociarnos con Marvel para traer este libro a la vida es más que un sueño hecho realidad".

Hip Hop

En cuanto al arte, será Damion Scott quien se encargue de dibujar lo que salga de la mente del grupo.

"Pocos artistas han hecho más para meter el hip hop en la cultura popular que will.i.am y The Black Eyed Peas", comentó Axel Alonso, editor en jefe de la compañía de cómics. "Estamos emocionados de presentar esta historia profundamente personal que le habla a los aficionados del hip hop, los fans de los cómics y la intersección entre estas comunidades".