Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- El cineasta mexicano Guillermo del Toro rompió todas las esperanzas de muchos fans de poder ver una tercera entrega del filme Hellboy, al confirmar que ésta no sucederá a pesar de los rumores de que ya se gestaba el proyecto, informa Excélsior.

El director utilizó su cuenta de Twitter para aclarar que una película más del demonio de piel roja, protagonizada por Ron Perlman, no se llevará a cabo.

Hellboy 3 Sorry to report: Spoke w all parties. Must report that 100% the sequel will not happen. And that is to be the final thing about it