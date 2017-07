¡Hackers al ataque! Filtran capítulos de 'Game of Thrones'

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El invierno está aquí, al igual que los escándalos de piratería, la red HBO experimentó un gran ataque cibernético recientemente, que en el que habrían robado contenido de su serie principal, 'Game of Thrones'.

Según se informa, los hackers obtuvieron 1.5 terabytes de datos de la compañía y publicaron el guión del próximo cuarto episodio de la temporada 7, así como episodios de Ballers y Room 104. Se rumorea que los hackers afirman que más fugas serán "próximamente", informó el portal Huffington post.

"HBO recientemente experimentó un incidente cibernético, que puso en riesgo propiedad intelectual", confirmó la red en un comunicado a Entertainment Weekly. "Inmediatamente comenzamos a investigar el incidente y estamos trabajando con las fuerzas de seguridad y las empresas de ciberseguridad. La protección de datos es una prioridad absoluta en HBO, y tomamos en serio nuestra responsabilidad de proteger los datos que tenemos".

Aunque HBO no compartió qué información fue robada, los hackers supuestamente enviaron un correo electrónico anónimo a algunos miembros de los medios de comunicación el domingo, presumiendo el contenido hackeado de Game of Thrones.

Filtraciones y spoilers

La cadena ha tenido cuidado de mantener el secreto alrededor de la serie, desde que las filtraciones y spoilers han amenazado con arruinar la experiencia para los espectadores a través de los años. En 2015, los primeros episodios de la temporada 5 aparecieron en múltiples sitios, poco después de que miembros de la prensa recibieran los screeners. HBO ya no proporciona screeners de prensa de la serie.

HBO es la última empresa en experimentar un hackeo devastador. A principios de este año, los episodios de Orange Is the New Black de Netflix se filtraron en línea antes del estreno de la temporada 5. ¿Y cómo puede alguien olvidarse de la piratería de Sony de 2014, que provocó mucho retroceso para el estudio?

En un correo electrónico dirigido a los empleados, Richard Plepler, presidente y CEO de HBO, habló de la última violación. En una parte del texto dijo que "el problema que tenemos ante nosotros es desgraciadamente muy familiar en el mundo del que ahora nos encontramos. Como ha sido el caso con cualquier desafío que hemos enfrentado, no tengo absolutamente ninguna duda de que vamos a navegar nuestro camino a través de este con éxito".