Londres.- Un día como hoy, Albus Severus Potter, el segundo hijo de Harry y Ginny Potter, viajó por primera vez al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

Según el epílogo de la entrega Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, hoy es el día exacto en el que el hijo del mago empieza su año escolar en Hogwarts, según Vanguardia.mx

Hmm. It *is* strange to think that Albus has been boarding the train for a whole year in the West End, but that's magic for you #CursedChild https://t.co/b1UYNmBzSx