Ciudad de México.- A 20 años de la publicación de Harry Potter y la piedra filosofal, la editorial Bloomsbury anunció que dos nuevos libros sobre el universo del mago se editarán este 2017.

Los textos se publicarán en octubre, de manera paralela a la inauguración de la muestra "Harry Potter: A History of Magic" (Harry Potter: Una historia de la magia), en la Librería Británica, informa el portal de Milenio.

"Harry Potter: A history of magic" tratará sobre las diferentes materias que se estudian en Hogwarts y sobre las fuentes que las inspiraron. Por otro lado, "Harry Potter, a journey through a history of magic", hace un recorrido desde la alquimia hasta los unicornios, desde la magia ancestral hasta los tiempos de Harry.

Aunque están situados en el universo Potteriano, no son continuaciones de la historia narrada en la serie original y hasta el momento, se desconoce qué tan involucrada está J.K. Rowling con estos libros.

Los datos de las publicaciones fueron confirmados por la propia editorial en su actualización comercial, publicada este martes.