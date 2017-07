¿Harry Styles es como Heath Ledger?

Agencias

ESTADOS UNIDOS.- Dunkirk está por llegar este mes a las salas de cine y las entrevistas previas al estreno comienzan a salir. Normalmente Christopher Nolan no suele ofrecer un gran número de entrevistas, pero recientemente habló para el programa Entertainment Tonight en donde habló específicamente sobre haberle hecho casting al cantante de One Direction, Harry Styles, informa el portal web CinePremiere.

También te puede interesar: Ryan Gosling tiene un hermano gemelo... ¡en Alemania!

"Como director debo de confíar en mis instintos, mi habilidad de descubrir quién es la mejor persona para el papel. No me preocupa lo que haya hecho antes. Para mi Harry era nuevo, es decir, había escuchado su nombre por mis hijos, pero no estaba muy familiarizado con él... Lo que estaba viendo (cuando audicionó) fue que era alguien muy carismático que claramente tenía una veracidad y sutileza en la capacidad para actuar en cine".

Recordemos que la elección de Harry Styles para el ensamble actoral de la nueva película de Christopher Nolan ha sido medianamente controversial, a comparación de lo que ocurrió en 2007 cuando empezó a filmar el director la segunda película de la trilogía de Batman con El Caballero de la Noche y seleccionó a Heath Ledger en el papel del máximo villano del hombre murciélago, el Joker.

"Cuando seleccioné a Heath Ledger como el Joker, levantó muchas cejas y causó un sin número de comentarios. Debo de confiar en mis instintos y Harry fue perfecto para esta parte. Lo que espero es que cuando la gente vea la película, no se pierdan lo que Harry hace, porque es muy sutil, fiel y real. Es muy importante lo que hace en términos de lo que se dice en la historia, como la propia naturaleza humana y lo que la gente hace en situaciones diferentes, creo que él lo logra con una gracia y realidad increíbles. Y eso, como director, es lo que estoy buscando".